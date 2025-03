Iodonna.it - La 45enne è la numero uno in materia di tagli capelli genderless. Con frangia o senza, ma sempre con trucco super leggero

In cerca di ispirazioni per il classicoo netto di Primavera? Basta guardare i social della star classe 1979 Kasia Smutniak. Che dopo anni di lob, caschetti e sperimentazioni con l'hair look di media lunghezza, è diventata la musa indiscussa del pixie scalato. Una soluzione che, grazie anche aifini e non troppo voluminosi, le permette di cambiare immagine al volo con un solo colpo di pettine.