Koopmeiners, colpo di scena in diretta: è ufficiale

diper Teun. Lo hanno notato tutti. E’ accaduto in un momento delicatissimo per la JuveTra 48 ore, Igor Tudor debutterà da nuovo allenatore della Juventus nel match di sabato, alle 18, contro il Genoa allo Stadium. Dopo i due pesantissimi ko subiti dai bianconeri contro Atalanta e Fiorentina che sono costati la panchina a Thiago Motta, la Juve non può permettersi ulteriori passi falsi nella corsa al quarto posto Champions che ora vede in vantaggio il Bologna, avanti di un punto.diin: è– Tvplay.it (Foto LaPresse)C’è curiosità su quelle che saranno le scelte di formazione di Tudor. Il tecnico croato dovrebbe schierare la sua prima Juventus con un 3-4-2-1 che prevede Di Gregorio in porta, una linea arretrata composta da Kalulu, Gatti e Veiga, Weah e Cambiaso come esterni di centrocampo e, in avanti, Yildiz e Vlahovic a supporto di Kolo Muani.