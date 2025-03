Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: cosa può succedere per il futuro dell’attaccante. Si va in questa direzione in vista dell’estate, ultimissime

di RedazionentusNews24: eccosuccede per ilfrancese. Si va inin, gli aggiornamentiSecondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è ancora definire ildi Randal, arrivato in prestito secco a gennaio alladal Psg. Il club bianconero sarebbe al lavoro con il Paris per prolungare il prestitoper un’altra stagione, inserendo un riscatto da esercitare per giugno 2026.50 milioni di euro potrebbe essere la cifra richiesta dai parigini per il centravanti, che è chiamato a dare risposte importanti visto che dopo i 5 gol in 3 partite all’inizio della sua avventura a Torino è sparito dai radar.Leggi suntusnews24.com