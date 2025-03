Dayitalianews.com - Kings League Italia: Colombo lascia i Punchers e si unisce ai TRM FC

?Il calciomercato dellaè in fermento: Alessandro, talentuoso centrocampista deiFC, si trasferisce ai TRM FC, squadra guidata dallo streamer TheRealMarza.?ha brillato nelle prime giornate, ottenendo due premi come migliore in campo, segnando 16 gol e fornendo 2 assist. Nonostante le sue prestazioni, iFC occupano l’undicesima posizione in classifica.Per sostituire, iFC stanno valutando l’ingaggio di Alessandro Patacchini, noto come JPata. Patacchini, ex promessa delle giovanili di Inter e Parma, ha dovuto interrompere la carriera calcistica a causa di infortuni, ma ha recentemente guadagnato popolarità sui social media, mostrando il suo talento calcistico.Questo trasferimento rappresenta un significativo cambiamento nel panorama della, conche siai TRM FC, attualmente al terzo posto in classifica, mentre iFC cercano di rafforzare la squadra con l’arrivo di JPataL'articoloe siai TRM FC proviene da Daynews.