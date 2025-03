Zonawrestling.net - Kevin Owens critica il passato della WWE: “Sottovalutavano la memoria dei fan”

è pienamente favorevole al modo in cui la WWE ha cambiato approccio nell’uso dei social media e non si fa problemi a sottolineare la differenza tra oggi e l’era pre-Triple H. In una recente intervista con Adrian Hernandez su Unlikely,ha parlato dell’aperturacompagnia verso i filmati girati dai fan,continuità narrativa e del rispetto per l’intelligenza del pubblico. Ha indicato come punto di svolta il momento, ormai virale, avvenuto a WWE Bad Blood 2024, quando ha teso un’imboscata a Cody Rhodes vicino al suo tour bus:“C’è stato sicuramente un cambiamento di mentalità ai vertici” ha spiegato: “I nostri fan sono intelligenti: seguono il nostro prodotto, prestano attenzione e ricordano tutto, molto più di quanto alcuni ex dirigenti credessero.