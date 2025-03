Justcalcio.com - Kevin de Bruyne ha propagandato per Shock Move ai Giganti sudamericani: Rapporto

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Non si può negare chedesia una grande lega della Premier.È un vincitore della Premier League di sei volte, un vincitore della Champions League, e ha vinto due volte il giocatore della Premier League della stagione ed è stato classificato al numero 1 in QuattrofourtwoElenco dei migliori centrocampisti della Premier League di tutti i tempi.Tuttavia, negli ultimi 18 mesi non abbiamo visto la migliore versione del centrocampista, con significativi infortuni sul tendine del ginocchio che hanno messo in discussione il suo per lunghi periodi di tempo. Con il suo contratto che termina in estate, è statoda Manchester City, con MLS e le parti dell’Arabia Saudita, secondo quanto riferito che fanno la fila per la sua firma.Ihanno invitato a garantire la firma di Desu un trasferimento gratuitodeCaptaining Belgium a Euro 2024 (Credito immagine: Alamy)Tuttavia, negli ultimi giorni è emersa una destinazione d’urto, con la piastra del fiume laterale argentino ha invitato a firmare il centrocampista di 33 anni.