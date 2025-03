Biccy.it - Kesha annuncia l’uscita del nuovo album che si intitola come quello di Myss Keta

“.“, ovvero semplicemente un punto: sicosì ildiche uscirà il prossimo 4 luglio. Un titolo che teoricamente sarebbe anche originale, peccato che nel nostro Paese gliel’abbia bruciatoche hato il suo ultimo disco proprio così. “Perché punto? Intanto perché mi diverto a scegliere titoli che gli altri non sceglierebbero. Poi perché voglio che sia chiaro che in questo lavoro è il mio punto di vista a essere protagonista“, le sue parole a Vanity Fair..NEW.OUT JULY 4TH .PRE-ORDER NOW . https://t.co/kN46gI8QC5YIPPEE-KI-YAY. FEAT. @TPAIN . OUT NOW . https://t.co/nniePaLCRB pic.twitter.com/0bKulVM44o—(@Rose) March 27, 2025Ildiè stato anticipato dalla hit Joyride della scorsa estate, da Delusional e dalappena uscito, YIPPEE-KI-YAY.