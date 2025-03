Dilei.it - Kendall e Hailey, complicità e stile: le più fotografate a Vogue World

La scena è il leggendario Chateau Marmont di Los Angeles, il pretesto è l’attesissimo annuncio di: Hollywood. Ma a rubare l’attenzione – e gli obiettivi dei fotografi – sono state senza dubbio loro:Jenner eBieber. Le due amiche di lunga data, ormai inseparabili icone della moda contemporanea, hanno dato spettacolo sul red carpet con due look agli antipodi ma ugualmente magnetici. Il risultato? Una lezione dia due voci, tra minimalismo raffinato e suggestioni surrealiste, con unache illumina ogni frame.Jenner, total black con twist sartorialeJenner, classe 1995, sa bene come far parlare di sé senza dire una parola. Per l’occasione, la top model ha scelto un completo total black dall’eleganza scultorea e modernissima. Il top è un pezzo architettonico: smanicato, ampio e strutturato, con un taglio asimmetrico che si piega morbidamente sulla vita, suggerendo movimento anche nella più assoluta essenzialità.