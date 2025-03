Internews24.com - Karl-Heinz Rummenigge analizza: «Ecco perché il Bayern non è favorito con l’Inter…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’ex attaccante tedesco ha parlato di-Inter, sfida valevole per i quarti di finale di Champions League, l’ex giocatore ha concesso una lunga intervista a Sport1 e ha parlato di-Inter, sfida valevole per i quarti di finale di Champions League.SU-INTER – «Il calcio italiano, come abbiamo visto anche recentemente con la Nazionale, non è più solo catenaccio. Adesso giocano un calcio più moderno e l’Inter è simile in questo aspetto all’Italia, con una difesa di prim’ordine. Gli attaccanti deldovranno fare bene se vogliono creare opportunità di fare gol. Non sarà solo un duello tra attaccoe difesa Inter, l’Inter in attacco ha Lautaro Martinez e Thuram, entrambi in grado di causare parecchi problemi alla difesa bavarese.