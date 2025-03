Lapresse.it - Juventus, Tudor: “Vorrei restare 10 anni, la squadra vuole ripartire”

Igorparla per la prima volta da allenatore della Juve. “Prima di tutto voglio ringraziare il direttore e tutto il club per questa opportunità, io darò tutto. Le emozioni ci sono, perchè la Juve è un club che tutti vorrebbero venire ad allenare. C’è la voglia di fare bene e di raggiungere l’obiettivo che sappiamo quale è”, ha detto il tecnico croato nel corso della conferenza stampa di presentazione a proposito dell’obiettivo quarto posto in campionato. “Credo tanto in questa, c’è stato poco tempo per lavorare ma non ci sono scuse. Nella mia vita non ne ho mai cercate e dai giocatori chiedo responsabilità”, ha aggiunto l’ex difensore bianconero. “Ho visto giocatori dispiaciuti, perchè quando un allenatore va via è anche responsabilità loro, ma ho visto una voglia di”, ha detto