Serieanews.com - Juve, servono 100 milioni: sacrificato un top player

Lantus avrà bisogno di 100di euro per il bilancio: pronto il sacrificio di un topin vista del calciomercato estivo100un top(LaPresse) – SerieANews.comAllantus serviranno 100di euro per far respirare il bilancio, e in vista del calciomercato estivo è pronto il sacrificio di un top. I tifosi bianconeri temono un addio che potrebbe cambiare il volto della squadra. Exor, la holding che controlla il club, sembra aver chiuso i rubinetti, e la dirigenza dovrà fare i conti con una situazione economica complicata.La mancata citazione del club nella lettera di primavera di John Elkann agli azionisti, come riportato dal Corriere dello Sport, è un segnale che non passa inosservato. Nessun allarme, ma un messaggio chiaro: la strada per nuovi investimenti è chiusa, e per rinforzare la rosa servirà un sacrificio.