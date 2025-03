Ilfattoquotidiano.it - Juve, i piani per il futuro: più potere a Chiellini che affiancherà Giuntoli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non è facile la situazione in casantus. E dopo aver tamponato con Igor Tudor, ora si tratterà di programmare l’anno prossimo. Non se la prenda l’allenatore subentrato a Thiago Motta: sa anche lui che il posto se lo giocherà in queste nove partite e potrebbe non bastare. Al di là dell’obiettivo (minimo) della Champions League da raggiungere, il croato dovrà riuscire a dare un’impronta a una squadra apparsa spaesata nelle ultime settimane. E non sarà semplice. Se ce la dovesse fare, allora l’opzione di rinnovo scatterà. Se no, sarà stata una breve avventura, il cui esito è tutto da scoprire. Ma intanto, appunto, c’è da pensare al prossimo anno, con la società che sta pensando di affiancare a Cristianouna figura carismatica, che conosca l’ambiente e che possa rasserenarlo dopo questa stagione molto movimentata.