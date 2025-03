Juventusnews24.com - Juve Genoa, Tudor può partire con il piede giusto alla guida dei bianconeri: i precedenti sorridono alla Vecchia Signora!

di RedazionentusNews24, le statistiche relative ai match di Serie A sono nettamente positive per la: ecco tutti i numeri!Ilè la “vittima” preferita della. Lo afferma lo stesso sito ufficiale dei, che ricorda come sono andati itra le due squadre in Serie A.AVVERSARIO FORTUNATO – «Lantus è la squadra contro cui ilha subito più sconfitte in Serie A: 68, almeno otto più che da ogni altra avversaria nella competizione, 22 successi del Grifone e 23 pareggi completano il bilancio in 113.».Leggi suntusnews24.com