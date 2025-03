Cms.ilmanifesto.it - Julia Loktev, «volevo mostrare come sparisce la democrazia»

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

è nata a San Pietroburgo, vive a New York e in America è arrivata che era una ragazzina, grazie a un’apertura per le famiglie ebraiche chiesta dal governo ., «la» il manifesto.