Joy dall’abbandono alla ricerca di una famiglia “Un cane come tanti altri | ovvero unica e speciale”

Dal pelo biondo e il carattere solare, una cagnetta di due anni attende un futuro in cui trovare una persona di riferimento. "E' affettuosa e simpatica, perfetta anche per la convivenza con i bambini". Joy si trova a Napoli e l'istruttrice cinofila che la segue offre anche il suo supporto gratuito per il percorso di inserimento a chi vorrà valutare l'ipotesi di adottarla.