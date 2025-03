Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti, il tour si chiude a Bologna: nuove date per il PalaJova

, 27 marzo 2025 – Il! 2025 sta già riempiendo i palazzetti d’Italia e, dopo i numerosi sold out, arriva la decisione di aggiungere nuovi appuntamenti. Per l’occasione, Lorenzofarà tappa all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con tread aprile e una nuova aggiunta il 30 maggio 2025.2025, le novità Tantissime leextra per il: dopo il grande successo dell’apertura a Pesaro con 4(foto) (4, 5, 7 e 8 marzo) Milano vede l'inserimento di sei nuovi concerti tra maggio e giugno. Firenze aggiunge due serate, il 31 marzo e 1 aprile.ospiterà una nuova data il 30 maggio, mentre Torino aggiunge i concerti del 13, 15 e 16 aprile. Roma e Verona vedranno ampliamenti significativi, con moltepreviste per maggio. Il debutto del, ilnei palazzetti che segna il ritorno dell'artistadopo lo stop a causa del grave incidente in bici del 2023, Roma, 5 Marzo 2025.