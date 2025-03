Ilgiorno.it - Jet precipitato sul monte Legnone, otto indagati: l’aereo non poteva essere utilizzato per addestrare il pilota

Leggi su Ilgiorno.it

Lecco, 27 marzo 2025 – Si è conclusa l’indagine preliminare per l’incidente mortale sul– il 16 marzo 2022 –, dove perse la vita il: sette persone, dipendenti della divisione aerei della Leonardo Spa, sono indagate per disastro colposo e omicidio colposo. Inoltre, è stata contestata a Leonardo la responsabilità amministrativa perché secondo il Procuratore Ezio Domenico Basso non sarebbero state messe in campo tutte le azioni riguardanti la normativa antinfortunistica sul lavoro. CARDINI LECCO COLICO = TRAGEDIA SUL- JET MILITARE SI SCHIANTA CONTRO IL VERSANTE LECCHESE DELLA MONTAGNA - ARCHIVIO Secondo l’accusa,caduto era destinato al Turkmenistan e non era pronto perperil. Il velivolo sarebbe stato messo in volo quando non era ancora stato completato l’allestimento e quindi non avrebbe dovutoprovato.