Jesi Basket il derby non si gioca | una ferita profonda per lo sport jesino

Decisione della Academydopo il comunicato dei tifosi e dopo i fatti, censurabili, della gara d’andata. Così non si va lontano., 27 marzo 2025 – Doveva e poteva essere un momento di riconciliazione, una serata diper un, di serie D, tra due societàne,Academye Pallacanestro, ultime e penultime in classifica generale.Un confronto sul campo come ce ne sono ogni fine settimana è diventato un romanzo drammatico che segna non solo il presente, ma anche il futuro che colpisce non solo i protagonisti dei due club interessati ma anche una città, quella che si riconosce nei valoriivi. E tutto non arriva per caso o all’improvviso e conferma una sfiducia generalizzata, un vuoto che assomiglia ad un declino che conferma la trasformazione dell’entusiasmo in apatia, della passione in amarezza.