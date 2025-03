Biccy.it - Javier si pente e confessa i rimorsi dopo il GF: “Ho visto delle clip”

La sorella di Helena Prestes il mese scorso ha mossocritiche adMartinez, che secondo lei non avrebbe quasi mai difeso adeguatamente la sua compagna. Adesso che è uscito dal Grande Fratello il pallavolista argentino ha dichiarato di avere deie ha aggiunto di essersi pentito di non aver difeso abbastanza Helena.in una diretta ha rivelato cheavercerti video ha capito che la sua fidanzata aveva ragione su tutto e che in alcuni contesti avrebbe dovuto prendere con più forza le sue parti. Martinez però ha promesso che in futuro sarà sempre accanto ad Helena.meride embed="25896"L’ha capitooooo #helevier pic.twitter.com/BK2JknaEx2— appassionatadireality (@crazy4reality) March 27, 2025Martinez in una diretta: “Mi pento, ho davvero sbagliato”.