Oasport.it - Jannik Sinner resta n.1 del ranking ATP Race con un solo torneo giocato! Zverev manca ancora il sorpasso

Un dato incredibile. Sono trascorse ormai sette settimane da quandonon è in campo per disputare i tornei nel massimo circuito internazionale. L’accordo tra i suoi legali e la WADA ha portato lo scorso 15 febbraio a una sospensione di 3 mesi per l’arcinota vicenda “Clostebol”.Un periodo nel quale si pensava che il tedesco Alexandere lo spagnolo Carlos Alcaraz avrebbero potuto insidiare il primato nella classifica mondiale (ATP) dell’altoatesino. Alla prova dei fatti, non è stato così. Il teutonico e l’iberico, infatti, non hanno ottenuto quelle vittorie che ci si aspettava da loro.Si è nella situazione in cui Alcaraz sicuramente non potrà scalzaredal trono prima del suo rientro negli Internazionali d’Italia eper avere una minima speranza dovrà vincere i due Masters1000 di Montecarlo e di Madrid e l’ATP500 di Monaco di Baviera.