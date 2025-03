Oasport.it - Jannik Sinner allunga il suo regno da numero 1 del mondo. L’eliminazione di Zverev aumenta le settimane

svetta in testa al ranking ATP da 42consecutive: il fuoriclasse altoatesino è diventato1 delil 10 giugno 2024 e da quel momento non ha più mollato lo status di miglior tennista del pianeta. La striscia che va avanti da poco più di dieci mesi gli ha permesso di issarsi al 14mo posto nella classifica dei giocatori con il maggiordial comando della graduatoria internazionale.sta attualmente scontando una squalifica di tre mesi e rientrerà in gioco soltanto agli Internazionali d’Italia, che scatteranno il 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il nostro portacolori rientrerà con l’attivo 9.730 punti e potrebbe essere superato nel ranking ATP soltanto dal tedesco Alexander, che dovrebbe però vincere i Masters 1000 di Montecarlo e Madrid e il torneo ATP 500 di Monaco.