Jacobo Sabinos, chi è il rappresentante dell’Italia a Mister Universo

Jacoporappresenterà l’Italia a. Nato a Grosseto, il modello nel 2024 ha vinto la fascia diItalia Web e ora affronterà la competizione a Panama fra dal 6 al 12 ottobre 2025. “Sono molto emozionato di rappresentare l’Italia in questo concorso e ne sono anche fiero” – ha dichiarato – “Porterò la moda italiana e il mio stile su quel palco. L’emozione è veramente molto forte“.Come riporta il portale MaremmaOggi, Jacoponon si è candidato per il concorso, ma è stato selezionato da. “È l’organizzazione del concorso che sceglie i partecipanti fra i vincitori delle fasce italiane. Io grazie alla vittoria della fasciaItalia Web del 2024 ero in lizza. E sono ancora molto incredulo che mi abbiano scelto. E un’emozione indescrivibile, spero di rappresentare al meglio l’Italia“.