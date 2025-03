Ilfattoquotidiano.it - Ita Airways, un volo in arrivo a Tel Aviv costretto a tornare sul mare per missili in arrivo dallo Yemen

Undella Itain atterraggio a Telè statoriprograml’atterraggio e ad allontanarsi sula causa dell’di duepartiti. L’allarme è poi rientrato. Le Israel Defense Forces hanno confermato su X che i due ordigni sono stati intercettati prima che entrassero in territorio israeliano. Sotto accusa gli Houthi, il gruppo ribelle sciita sostenuto dall’Iran nello stato della penisola arabica. Le sirene hanno risuonato in tutto il centro di Israele, a Tele Gerusalemme e in numerose città circostanti, nonché in diversi insediamenti israeliani in Cisgiordania.L'articolo Ita, unina Telsulperinproviene da Il Fatto Quotidiano.