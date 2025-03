Notizie.com - Ita Airways e Ryanair, nuove regole per i bagagli: cambia tutto

Leggi su Notizie.com

Siete abituati a viaggiare? Da oggi dovrete fare i conti con delle novità legate aisoprattuto su Ita, ma non solo.Itaper i(Notizie.com)Nelle prossime settimane assisteremo a unmento che potrebbe stravolgere il nostro modo di volare e che sicuramente andrà a trasformare le nostre abitudini quando saliamo su un aereo. Trasformazioni che, almeno stando a quello che si può apprendere sui canali ufficiali, non riguarderanno EasyJet, unica compagnia pronta a confermarecome è già in questo momento, non aderendo alle novità delle altre compagnie.Se volerete con EasyJet continuerete a portare a bordo una borsa con dimensioni massime di 45x36x20 cm, comprese ruote e maniglie, e un peso che non vada oltre i 15 kg.