Brindisireport.it - Istruzione per i bambini siriani: la conclusione del progetto Unicef

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Tutto pronto per l'atto finale della Lotteria di Beneficenza promossa dal Comitato provinciale di Brindisi per l', a sostegno dei progetti per l'in Siria, un Paese in cui oltre 3 milioni di bambine e ragazze hanno bisogno di servizi educativi emergenziali: sabato 29.