Israele, più potere ai politici nella nomina dei giudici: la riforma è legge. Proteste: "Minata l'indipendenza dei magistrati"

Il parlamento israeliano ha approvato un disegno diche modifica la composizione del Comitato per le nomine giudiziarie e lo pone sotto il controllo della politica, in quello che è ampiamente considerato un duro colpo aldella magistratura. “Abbiamo fatto la storia”, ha esultato il ministro della Giustizia Yariv Levin, che ha avviato laall’inizio del 2023. “Dopo decenni in cui il sistema giudiziario è stato chiuso a molti settori del pubblico, la composizione del Comitato per le nomine è stata ristrutturata”.Insonoti dal Judicial Selection Committee, che è composto da 9 membri: il ministro della Giustizia, che ne è il presidente, un altro ministro scelto dal governo, 2 membri della Knesset (solitamente un membro della coalizione e uno dell’opposizione), 2 membri dell’Ordine degli avvocati di(scelti da quest’ultimo), il presidente e altri duedella Corte Suprema.