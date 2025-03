Ilfoglio.it - Israele nell’abbraccio delle destre estreme

Leggi su Ilfoglio.it

Alla Conferenza annuale per combattere l’antisemitismo, il ministro per gli Affari della diaspora, Amichai Chikli, ha invitato dei politici che mai erano stati inclusi tra gli ospiti o i relatori d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti