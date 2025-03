Iltempo.it - "Israele criminale". Il video di Conte scatena la bufera. Malan: "Gravissimo"

Leggi su Iltempo.it

In unpubblicato qualche giorno fa, il leader del M5S, Giuseppe, ha attaccato il governo di, reo dello sterminio dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania.non ha usato mezzi termini e ha definito quello dicome un "governo". Si è subitota lacon l'alzata di scudi e la presa di posizione di molti politici tra cui Lucio, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia. «L'attacco di Giuseppe, deliberato e articolato, agli Ebrei in generale è. In unpubblicato nei giorni scorsi attraverso i social media e altri canali, dopo aver accusato il governo israeliano di "sistematico sterminio" e averlo definito "governo", ha intimato a tutti gli ebrei: "Dovete assolutamente dissociarvi perché il silenzio qui diventa complicità".