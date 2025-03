Ilgiorno.it - Irregolarità ambientali e abusi edilizi in un allevamento di bovini dell’Isola bergamasca: 4 denunciati

Bergamo, 27 marzo 2025 – Quattro persone sono state denunciate al termine di un’indagine della Polizia ambientale agroalimentare di Bergamo con il supporto dei carabinieri forestali in un. Si tratta di titolari di unbovino da latte. Le indagini, avviate a seguito di un controllo effettuato nel dicembre 2024, hanno rivelato gravi. Durante l’ispezione è stata rilevata la presenza di 1.140, un numero che richiede specifica autorizzazione per le emissioni in atmosfera, mai rilasciata all’azienda. Tra le violazioni penali riscontrate figurano: utilizzo non autorizzato dei reflui zootecnici,, con costruzioni realizzate senza permessi e adibite ad abitazione anziché a magazzino o deposito, come dichiarato; mancato rispetto di ordinanze sindacali, con utilizzo di un capannone danneggiato da un incendio nonostante il divieto di accesso.