’Io spero paradiso’ | documentario dalle mura del carcere di Opera

Alle 20.30 l’Istituto Salesiano Orselli di Forlì, la Sala San Luigi e la FondazioneDon Bosco Onlus, in collaborazione con la Diocesi di Forlì-Bertinoro e la Caritas Diocesana, promuovono la proiezione del film’Iodi Daniele Pignatelli, con confronto e testimonianze presso la Sala San Luigi, in via Nanni 14. Negli ultimi anni le carceri italiane sono state al centro del dibattito pubblico a causa del sovraffollamento, delle difficili condizioni di vita dei detenuti e delle criticità legate al reinserimento sociale. Questi temi pongono interrogativi sul modo in cui il sistema penitenziario possa svolgere al meglio il suo ruolo punitivo, rieducativo e riabilitativo. Il regista Daniele Pignatelli affronta i temi nel film realizzato con la collaborazione dei detenuti deldi, e che racconta una storia di rinascita e seconde opportunità attraverso il vissuto di tre detenuti, per riflettere su come ilpossa essere anche un luogo di crescita personale e reintegrazione.