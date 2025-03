Tpi.it - Io sono nessuno: tutto quello che c’è da sapere sul film

Io: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, giovedì 27 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Io(Nobody),del 2021 diretto da Il’ja Najšuller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaHutch Mansell sembrerebbe un padre di famiglia mite: ha una bella moglie e due figli, un lavoro d’ufficio e conduce una vita insopportabilmente monotona. Una notte, quando due ladri irrompono nella sua casa di periferia, rinuncia a intervenire per difendere se stesso e la sua famiglia, cercando di evitare che la situazione degeneri. A causa di quest’episodio, la sua famiglia e il vicino di casa lo etichettano come un “signor”, generando in lui profonda frustrazione. In realtà lui cerca con difficoltà di trattenere la sua vera natura, che si scatena una notte quando si imbatte in alcuni malviventi russi che importunano una ragazza su un autobus: per difenderla, pesta violentemente questi ultimi, riducendone uno in fin di vita.