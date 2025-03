Gamerbrain.net - inZOI dice NO al DENUVO e per un buon motivo

Krafton ha annunciato un cambio di rotta significativo per, il suo attesissimo simulatore di vita in stile sandbox: la versione Early Access non includerà il sistema anti-manomissione. A confermare la notizia è stato Kjun, producer e director del progetto, in una dichiarazione ufficiale rivolta direttamente alla community.– Gamerbrain.netUna scelta guidata dai backLa decisione è nata in risposta a una forte ondata di preoccupazioni e critiche da parte dei giocatori, che hanno espresso insoddisfazione per la possibile inclusione di. Questo sistema di protezione è da tempo al centro di un acceso dibattito, spesso accusato di limitare la libertà degli utenti e compromettere le prestazioni dei giochi.“Dopo aver ascoltato con attenzione i back della community, ci siamo resi conto che questa scelta non era in linea con le aspettative dei nostri giocatori,” ha spiegato Kjun.