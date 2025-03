Nerdpool.it - Invincible 4 introdurrà finalmente il più grande villain della serie

La quarta stagione diè in preparazione per il prossimo anno, edebutterà il piùcattivoanimata. La terza stagione ha rappresentato uno degli archi narrativi più importanti: Mark Grayson non solo ha dovuto affrontare diverse varianti di se stesso in una battaglia mondiale, ma ha anche reintrodotto la minaccia dei Viltrumiti con il nemico più forte che abbia mai affrontato finora. Ma anche se Conquest è stato sicuramente un cattivo importante che i fan sono stati felici di vedere in azione, è ben lungi dall’essere il peggiore in assoluto.La quarta stagione uscirà il prossimo anno, ma abbiamo già alcuni dettagli sui nuovi episodi. Oltre all’annuncio iniziale che ci sarà una storia completamente originale non vista nel fumetto, è stato anche confermato che “Thragg è stato scritturato”.