Investito cinghiale sulla Statale | Un’auto l’ha centrato in pieno

Ascoli, 27 marzo 2025 – In piena notte, unpiombaAdriatica affollata di camion e auto in entrambi i sensi di marcia, per la chiusura dell’autostrada, ed è il caos. Tre mezzi coinvolti, due persone ferite e danni importanti ai mezzi. E’ accaduto alle 23,15 della notte fra mercoledì e giovedì ai confini fra Cupra Marittima e Grottammare, subito dopo il parcheggio Saccoccia. L’accaduto lo racconta il conducente della Volkswagen Golf, L. C. di Grottammare che a quell’ora stava rientrando a casa dopo una visita ai familiari nel fermano. “In quel tratto la strada è molto buia, all’improvviso è spuntata una massa pelosa e poi ho sentito un colpo e non ho visto più nulla perché sono esplosi gli air-bag – racconta l’automobilista - Il, una femmina incinta di due cuccioletti, è morta qualche metro dopocorsia opposta, da dove è arrivata una Mercedes classe B chescaraventandolo contro la mia macchina, finendo poi per tamponare un’altra Golf con a bordo una coppia di ragazzi.