Investita e uccisa a 16 mesi davanti l’asilo a Velletri | 2 anni e mezzo alla maestra 1 all’investitrice

L’incidente nel parcheggio delLa Corte d’appello di Roma ha confermato le condanne stabilite dsentenza di primo grado del tribunale disul caso della piccola Lavinia Montebove,da una macchina nel 2018 all’età di 16nel parcheggio delnido ‘La Fattoria di Mamma Cocca‘ nella cittadina laziale. Morte Lavinia Montebove, Appello conferma sentenza I gradoLa bimba da allora vive in stato vegetativo. Per il fatto erano state condannate a duee 6laFrancesca Rocca, per lesioni colpose gravissime stradali e abbandono di minore, e a un anno l’investitrice Chiara Colonnelli (lesioni colpose gravissime stradali con patente sospesa per un anno). Per i giudici d’appello laha tenuto una condotta imprudente e omissiva tale da esporre Lavinia al rischio di investimento stradale.