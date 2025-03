Iltempo.it - "Investire sul personale unica via”. Sanità, la ricetta di Giuliano (Ugl)

“Le prospettive future dellaitaliana, tracciate dal Ministro della Salute Orazio Schillaci al giro di boa del mandato del Governo Meloni, sono convincenti nella loro formulazione. Ma chiediamo che vengano a stretto giro confermate dai fatti altrimenti avrebbero solo il peso di parole non confortate poi dai fatti. Puntare, come sottolineato dal Ministro, sulla valorizzazione dei professionisti è quanto la UGL Salute chiede da anni, già da quando la poltrona del dicastero della Salute era occupata dai suoi predecessori. Adeguare al rialzo gli emolumenti, portandoli in linea con la media europea, attivare percorsi formativi qualificati utili per fornire gli strumenti di crescita professionale, rendere confortevoli, attraverso investimenti sull'edilizia ospedaliera, e sicuri i luoghi di lavoro sono punti fermi delle nostre battaglie.