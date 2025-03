Dayitalianews.com - Investe una donna in bicicletta e poi scappa: individuato il guidatore del furgone blu. Si tratta di un 59enne incastrato dalle indagini della Polizia Locale di Latina

La fuga dopo l’incidente e l’indagine meticolosa che ha condotto al colpevoleÈ statoe denunciato il conducente delche, nella mattina di sabato 22 marzo, ha travolto una ciclista in largo dell’Aviatore, dileguandosi senza prestare soccorso. L’uomo, un, è ora al centro di un procedimento giudiziario per omissione di soccorso e fuga a seguito di sinistro stradale, reati per i quali rischia la sospensionepatente da un minimo di 18 mesi fino a 5 anni.Ledel Nucleo digiudiziariaL’azione investigativa è stata condotta dal Nucleo digiudiziaria e sicurezza urbana, sotto la guidavice comandante Sabrina Brancato. Attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, rilievi sul posto e una meticolosa attività di ricostruzione dei movimenti del mezzo, gli agenti sono riusciti a rintracciare ilcoinvolto e, di conseguenza, a risalire al responsabile dell’investimento.