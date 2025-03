Game-experience.it - Intergalactic: The Heretic Prophet è già giocabile ed è “incredibile”, rivela Neil Druckmann di Naughty Dog

Nonostante il lancio sembri ancora lontano,: Theè già in una faseall’interno diDog. Questo nuovo titolo, annunciato ai The Game Awards 2024, rappresenta il primo progetto originale dello studio dal 2020 e potrebbe arrivare solo nel 2027. Tuttavia,, director del gioco, ha recentemente dichiarato che l’esperienza già testata dal team è “” e che il gameplay, mostrato finora solo in minima parte, riserverà molte sorprese ai giocatori.Secondo il giornalista Jason Schreier di Bloomberg, il gioco non sarà pronto nel 2026, il che lo posiziona in un’uscita più plausibile per il 2027. Questo solleva dubbi sulla piattaforma di riferimento: seuscisse direttamente su PlayStation 6,Dog avrebbe attraversato l’intera generazione PS5 senza rilasciare titoli originali, concentrandosi invece su remaster e remake come The Last of Us Part II Remastered e Uncharted: Legacy of Thieves Collection.