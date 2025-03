Tg24.sky.it - Intercettazioni illecite su senatore Pd Esposito, Csm sanziona pm e Gip Torino

Il Consiglio superiore della magistratura hato il sostituto procuratore diGianfranco Colace e il Gip Lucia Minutella, ritenendoli "responsabili dell'illecito disciplinare a loro ascritto": il primo è statoto con trasferimento, passaggio alla funzione civile e perdita di anzianità di un anno, la seconda con la censura. Nell’ambito di “Bigliettopoli”, la maxi inchiesta della procura dicon al centro la cessione di biglietti omaggio per spettacoli in cambio di favori, i due magistrati disposero letelefoniche senza aver prima chiesto l'autorizzazione parlamentare come previsto dalla legge. A chiedere le sanzioni per pm e gip è stata la procura generale della Cassazione, davanti alla sezione disciplinare del Csm, per la vicenda che coinvolse l'alloradem Stefanointercettato nelle sue conversazioni con l'imprenditore e amico Giulio Muttoni, quest'ultimo accusato di corruzione ma poi assolto in primo grado.