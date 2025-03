Inter-news.it - Inter-Udinese, una coppia d’attacco in vantaggio! L’idea di Inzaghi – Sky

Domenica alle ore 18 l’ospita l’e sarà priva di Lautaro Martinez, il suo bomber per eccellenza. Simonevede unaindavanti, la spiegazione da Sky Sport. ASSENTE – Lautaro Martinez ha subito un problema muscolare nell’ultima partita giocata con l’Atalanta. Al 90?, prima degli undici minuti di recupero concessi dall’arbitro, ha chiesto e ricevuto la sostituzione per Joaquin Correa. Il Toro ha provato anche ad andare in nazionale, ha fatto gli esami con lo staff medico dell’Argentina ed è tornato con un responso non proprio positivo. Sta lavorando per rientrare il prima possibile, l’obiettivo è essere a disposizione per la trasferta di Parma tra una settimana. Inperciò non ci sarà sicuramente., due favoriti in attacco!– Oggi l’ancora non fa il suo allenamento, ma Simoneha già in mente lada far iniziare contro l’