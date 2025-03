Inter-news.it - Inter-Udinese, San Siro sold out: attesa una bolgia per la corsa scudetto

Sarà un Sangremito quello che domenica sera farà da cornice alla sfida tra, valida per la 30ª giornata di Serie A. I nerazzurri scenderanno in campo alle 18, in un altro match decisivo per la.TUTTO ESAURITO – Ripresa del campionato dopo la sosta Nazionale e l’entusiasmo tra i tifosi dell’sale alle stelle. Il club ha recentemente comunicato che i biglietti per la partita sono ufficialmente esauriti. Per chi on è riuscito ad assicurarsi un posto, ci sarà un’ultima opportunità. Oggi nuove disponibilità di tagliandi grazie alla rivendita riservata agli Abbonati Plus, che avranno la possibilità di rimettere in vendita i propri posti per chi vorrà acquistarli., unatra i tifosi nerazzurri presentiGRANDE CLIMA – L’atmosfera si preannuncia elettrica, con il pubblico di Sanpronto a spingere la squadra di Simone Inzaghi verso tre punti cruciali.