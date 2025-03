Internews24.com - Inter Udinese, Runjaic perde un attaccante: lui non ci sarà a San Siro!

di Redazionedi Serie A si avvicina,unper il match in arrivo la prossima settimana, ecco chi non cia Sansi avvicina e, per il match di Serie A in programma domenica 30 marzo a Sannon potrà contare su Alexis Sanchez. L’exnerazzurro ha accusato un trauma distrattivo al soleo del polpaccio sinistro. Ecco il comunicato del club:IL COMUNICATO – «Calcio comunica che Alexis Sánchez ha riportato, durante l’impegno con la propria nazionale, un trauma distrattivo al soleo del polpaccio sinistro. Il calciatorevalutato nelle prossime settimane dallo staff sanitario». L’exsalterà la sfida da grande ex in seguito a un trauma distrattivo al muscolo soleo del polpaccio sinistro che lo costringerà ad un nuovo lungo stop.