Inter-Udinese ritorni e assenze forzate per Inzaghi! Probabile formazione

è un match valido per la trentesima giornata di Serie A 2024-2025: di seguito ladi Simone.LA SFIDA –si disputerà domenica 30 marzo alle ore 18 allo Stadio San Siro. La squadra nerazzurra ha l’occasione di allungare sul Napoli secondo, che ospiterà il Milan al Maradona, e l’Atalanta terza, chiamata al confronto con la Fiorentina senza Mateo Retegui e Juan Cuadrado. Farlo non sarà sicuramente scontato, dato il buon rendimento avuto sin qui dalla squadra allenata da Kosta Runjaic, con la compattezza e solidità difensiva a rappresentare delle ragioni che invitano a una seria attenzione da parte dei nerazzurri in vista dell’incontro. A poter aiutare il tecnico Simonesono però alcuni importanti rientri in gruppo, i quali fanno da contraltare all’assenza di due top assoluti come Lautaro Martinez e Denzel Dumfries.