Inter-news.it - Inter-Udinese, chi al posto di Lautaro Martinez? Un precedente curioso!

Leggi su Inter-news.it

Sono in corso le valutazioni di Simone Inzaghi, che indovrà necessariamente sostituire il suo titolarissimo. Unpositivo potrebbe aiutare nella scelta.ALLA RICERCA – Simone Inzaghi è immerso nella preparazione di, sfida della trentesima giornata in programma domenica alle ore 18.00. Per il rientro in campo dalla sosta l’allenatore nerazzurro dovrà fare a meno del suo capitano e leader. L’infortunio, anche se in fase di guarigione, tiene fuori l’argentino per ancora qualche partita e costringe il mister piacentino a cercare l’alternativa più appropriata. Tra le varie incognite di formazione di, infatti, ce n’è una che pesa maggiormente: chi giocherà titolare aldi, Inzaghi sceglie il sostituto diSCELTA E– Le alternative a disposizione di Inzaghi sono principalmente due: Joaquin Correa o Marko Arnautovic, a supporto del titolarissimo Marcus Thuram.