Inter-news.it - Inter, prima de Vrij e poi Acerbi! Due rinnovi da valutare

L’pensa al futuro di Francescoe di Stefan de: due contratti daed eventualmente da rinnovare vista la voglia di restare in nerazzurro. PENSIERO – Mentre l’pensa a come chiudere il rush finale tra campionato, Coppa Italia e Champions League, in viale della Liberazione si pensa anche ai prossimidi contratto. Uno tra tutti è quello di Simone Inzaghi che sarà valutato a tempo debito e senza impegni in campo. Discorso diverso invece, per chi come Deo Francescosono prossimi all’addio. L’olandese, con il contratto in scadenza a giugno di quest’anno, si ritroverà con il suo agente nelle prossime settimane per definire il suo futuro., un pezzo di difesa da! La situazioneFUTURO – L’dal canto suo potrebbe attivare l’opzione per un rinnovo annuale fino al prossimo giugno del 2026.