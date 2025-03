Calciomercato.it - Inter, manca solo l’ufficialità dopo la firma: ma niente Mondiale | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Fumata bianca con il club campione d’Italia: si attendedel nuovo contratto con la società nerazzurraL’blinda un dei gioielli più luccicanti della sua cantera. Tutto confermato infatti sul rinnovo di Francesco Pio Esposito, che ha sottoscritto il nuovo accordo con la società nerazzurra.Marotta, presidente dell’(LaPresse) – Calciomercato.itIl giovanissimo bomber – come raccolto da Calciomercato.it – nel tardo pomeriggio di mercoledì si è presentato nella sede di Viale della Liberazione insieme ai suoi agenti perre il prolungamento fino al 2030 con la ‘Beneamata’. In attesa del, Pio Esposito guadagnerà circa 1 milione di euro a stagione e quest’oggi è ripartito subito per La Spezia per riprendere gli allenamenti con la squadra spezzina. Il centravanti classe 2005 comanda con un bottino di 14 reti la classifica cannonieri della Serie B insieme a Iemmello e cercherà di trascinare lo Spezia verso l’obiettivo della promozione nella massima categoria.