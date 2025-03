Sport.quotidiano.net - Inter, l’ascesa di Bisseck. Scuola, calcio e risate. Il “cervellone“ tedesco è il futuro della difesa

Il ruolo del carneade non gli si addice più. La parabola di Yannha abbandonato da tempo la tappa da “illustre sconosciuto“ per imboccare la strada dell’affermato giocatore d’élite. Ha appena esordito in nazionale maggiore con la Germania, dopo una stagione e trequarti di inarrestabile ascesa con l’, che si gode uno degli affari più importantistoria recente in termini di rapporto qualità-prezzo. Giocava nell’Aarhus, in Danimarca, dove in un paio di stagioni aveva provato a riprendere il filo del discorso intrapreso in giovanissima età. Era considerato un prospetto in grado di esplodere da un momento all’altro, forte dei 196 centimetri di altezza e di un’intelligenza calcistica non comune. A 16 anni aveva già esordito in Bundesliga con il Colonia, nella squadracittà natia.