Inter Inzaghi ha scelto! Ecco i cambi tra Udinese e Milan

Simoneè tornato ad avere il gruppo al completo eccetto gli infortunati come Lautaro Martinez che proverà ad esserci contro nel pieno della forma contro il Bayern Monaco in Champions League. Doppio impegno per l’nel giro di quattro giorni.LAVORO – Con i rientri dei giocatori impegnati con le Nazionali, l’può finalmente preparare la sfida contro l’al completo. Simoneè riuscito a recuperare gli infortunati sulle fasce, avendo così gli esterni coperti. Il problema però, si pone sul reparto offensivo con Lautaro Martinez ai box e con Marcus Thuram che dovrà fare gli straordinari dopo l’addio alla Francia. L’attaccante francese è chiamato a guidare l’nella delicata sfida contro i friulani per poi doversi ripetersi a inizio aprile nel derby d’andata contro ilin semifinale di Coppa Italia.