Calciomercato.it - Inter, cessione eccellente decisa: finanzia il colpo dall’Atletico

Leggi su Calciomercato.it

In vista dell’estate l’dovràvenire con la massima attenzione sia sul fronteche sugli acquisti. In tal senso, lapuòre ilche arriva direttamenteMadrid. Le ultime notizie a riguardo.La situazione in termini economici eri per i nerazzurri continua ad essere estremamente difficile e complicata. Per tante ragioni, a partire dal fatto che a prescindere dai risultati ottimi conseguiti di recente i debiti che gravano sulla società sono a dir poco importanti. Per questo ogni grande sforzo in sede di calciomercato deve tristemente per i tifosi e non solo essere accompagnata da unadi un pezzo da novanta. In tal senso, la prossima estate andrà esattamente in questa direzione a meno di clamorosi ribaltoni.Mercato, occhi in casa Atletico Madrid: ilarriva con la(Calciomercato.