Inter-news.it - Inter, allenamento vista Udinese: novità importanti su due infortunati!

Dall’dell’arrivanoin merito al recupero di due: Simone Inzaghi può sperare di riaverli per la gara di domenica contro l’.DALL’– L’è finalmente tornata a lavorare al completo ad Appiano Gentile. Si è appena concluso l’ultimodei nerazzurri, con Simone Inzaghi che ha potuto accogliere anche gli ultimi due calciatori reduci dagli impegni in Nazionale: Krstjan Asllani e Mehdi Taremi. Il focus al centro sportivo della Pinetina, però, è soprattutto su alcuniche stanno provando a rientrare in tempo per la gara di domenica contro l’, dueverso il recupero: lea -3 dall’LE– Non ci sono ovviamente speranze per la disponibilità di Lautaro Martinez indi, e lo stesso vale per Denzel Dumfries.